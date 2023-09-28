Manchester City'den İngiltere Lig Kupası'na erken veda

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a yenilen Manchester City elenirken, rakiplerini mağlup eden Arsenal, Liverpool ve Chelsea ise dördüncü tura yükseldi

Organizasyonun 3. turunda öne çıkan maçlarda, Newcastle United, 53. dakikada Alexander Isak'ın fileleri sarsmasıyla son 3 sezonun lig şampiyonu Manchester City'yi 1-0'la geçti ve adını 4. tura yazdırdı.

GtechCommunity Stadı'nda oynanan müsabakada ise Arsenal, 8. dakikada Reiss Nelson'un golüyle Brentford'u 1-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.

YUNUS AKGÜN'DEN ASİST

Liverpool, geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle tur atlayan taraf oldu. Leicester City, 3. dakikada KaseyMcAteer'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Bu golün asistini, milli oyuncu Yunus Akgün yaptı.

İkinci yarıda atak bir oyun sergileyen Liverpool, 48. dakikada CodyGakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada DiogoJota'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.

Lige iyi başlayamayan Chelsea, bu kupada ise yoluna devam etti. Londra ekibi, Brighton &HoveAlbion'u 50. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle 1-0 yendi.

