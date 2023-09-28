banner913
banner932
İtfaiye personelinden kan bağışı…
İtfaiye personelinden kan bağışı…
8 0
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
“Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırma ve öğretmen onurunu hedef gösterme kırmızı çizgimizdir”
18 0
 
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
YDÜ, Türkiye genelinde en iyi üçüncü üniversite oldu
86 0
''Sokağa çıkmaya hazırız''
''Sokağa çıkmaya hazırız''
28 0
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
Tatar: “Sporda altyapı yatırımlarına önem verilmeli”
13 0
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
43 0
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
25 0
banner964

Manchester City'den İngiltere Lig Kupası'na erken veda

banner476

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a yenilen Manchester City elenirken, rakiplerini mağlup eden Arsenal, Liverpool ve Chelsea ise dördüncü tura yükseldi

banner974
Manchester City'den İngiltere Lig Kupası'na erken veda
banner971
Organizasyonun 3. turunda öne çıkan maçlarda, Newcastle United, 53. dakikada Alexander Isak'ın fileleri sarsmasıyla son 3 sezonun lig şampiyonu Manchester City'yi 1-0'la geçti ve adını 4. tura yazdırdı.
GtechCommunity Stadı'nda oynanan müsabakada ise Arsenal, 8. dakikada Reiss Nelson'un golüyle Brentford'u 1-0 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
YUNUS AKGÜN'DEN ASİST
Liverpool, geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle tur atlayan taraf oldu. Leicester City, 3. dakikada KaseyMcAteer'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. Bu golün asistini, milli oyuncu Yunus Akgün yaptı.
İkinci yarıda atak bir oyun sergileyen Liverpool, 48. dakikada CodyGakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada DiogoJota'nın ağları sarsmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti.
Lige iyi başlayamayan Chelsea, bu kupada ise yoluna devam etti. Londra ekibi, Brighton &HoveAlbion'u 50. dakikada Nicolas Jackson'ın golüyle 1-0 yendi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.