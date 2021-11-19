Manchester City'de Kevin De Bruyne şoku

Manchester City Teknik Direktörü PepGuardiola, Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne'ninkoronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hafta içinde milli takım mesaisinde olan De Bruyne, koronavirüse yakalandı.

Konu hakkında konuşan Guardiola, haberi iki gün önce öğrendiklerini, yıldız oyuncunun karantinada olduğunu belirtti.

De Bruyne'nin daha önceden aşılandığını söyleyen teknik adam, insan sağlığının öncelikleri olduğunu ifade etti.

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