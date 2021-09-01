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La Liga'da son gün hareketliliği

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La Liga'da son gün hareketliliği

İspanyol kulüplerinin yaşadığı ekonomik sorunlardan kaynaklanan finansal fair play kriterlerine uyma zorunluluğu, bu yaz transferlerine damgasını vurdu.
Transferin son gününe kadar bekleyen kulüpler, gece yarısı 24.00'a kadar yoğun bir trafik yaşadı.
Atletico Madrid, Saul Niguez'i 30 Haziran 2022'ye kadar İngiltere'nin Chelsea takımına satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak verirken, bu transfer Barcelona'dan Antoine Griezmann'ın da kiralık olarak gelişinin önünü açtı.
Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılmasıyla en fazla kazanan futbolcu olan Griezmann (haftalık 689 bin euro, yıllık 35 milyon 830 bin euro), 2 sezon sonra Atletico Madrid'e geri döndü.
Geniş kadrosunu azaltmaya çalışan ve içinde bulunduğu ekonomik krize çözümler arayan Barcelona, Griezmann dışında Emerson Royal, Rey Manaj ve Moriba Kourouma ile de yollarını ayırdı.
Emerson Royal, 25 milyon euro karşılığında İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımına, Moriba Kourouma da 16 milyon avro artı başarıya bağlı 6 milyon euro bonus ödemesi karşılığı Almanya'nın Leipzig takımına transfer olurken, Rey Manaj ise 300 bin euro karşılığında İtalya'nın La Spezia takımına kiralık verildi.
Katalan kulübü, Sevilla'nın Hollandalı futbolcusu Luuk de Jong'u ise 30 Haziran 2022'ye kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
En fazla parayı İngiltere harcadı
La Liga, yaşanan ekonomik sorunların etkisiyle yaz transfer döneminde Avrupa'nın diğer büyük liglerinin gerisinde kaldı. Transfer döneminde İngiltere'de Premier League kulüpleri toplamda 1 milyar 330 milyon euro ile en fazla parayı harcadı.
Onu, İtalya'dan Serie A (551,94 milyon euro), Almanya'dan Bundesliga (416,37 milyon euro) ve Fransa'dan Ligue 1(356,42 milyon euro) izlerken, La Liga 292,5 milyon euroda kaldı.
 
 

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Etiketler; #La Liga #Premier Lig #transfer sezonu
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