Kuzey Londra'da Gabriel Jesus savaşı

GabrielJesus Kuzey Londra'nın iki ezeli rakibini karşı karşıya getirdi. Arsenal'ın ardından Tottenham'da Manchester City'den ayrılması beklenen Brezilyalı golcünün transferi için harekete geçti

GabrielJesus Kuzey Londra'nın iki ezeli rakibini karşı karşıya getirdi. Arsenal'ın ardından Tottenham'da Manchester City'den ayrılması beklenen Brezilyalı golcünün transferi için harekete geçti.

GabrielJesus'un bu yaz Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haaland transferi ve JulianAlvarez'in kiradan dönecek olması nedeniyle City'den ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldızın yeni durağı Londra olacak gibi görünüyor.

Arsenal'ın uzun zamandır gündeminde yer alan GabrielJesus için bir diğer Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın da devreye girmesiyle işler karıştı.

Arteta'nın ısrarı ve başlayan girişimler nedeniyle oyuncunun Arsenal'a daha yakın olduğu; ancak Jesus'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Tottenham'ı da ciddi ciddi düşünmeye başladığı iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde 25 yaşındaki oyuncu için Manchester City'nin yaklaşık 50 milyon avro talep ettiği ve transferin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı da belirtildi.

City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan GabrielJesus, geride bıraktığımız sezonda 41 resmi maça çıktı.

Bu maçlarda 13 kez rakip ağları sarsan Sambacı, 12 de asist yaptı.

