banner762
banner815
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
9 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
24 0
 
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
16 0
9 0
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
16 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
28 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
19 0
banner797
banner854

Kuzey Londra'da Gabriel Jesus savaşı

banner476

GabrielJesus Kuzey Londra'nın iki ezeli rakibini karşı karşıya getirdi. Arsenal'ın ardından Tottenham'da Manchester City'den ayrılması beklenen Brezilyalı golcünün transferi için harekete geçti

banner825
Kuzey Londra'da Gabriel Jesus savaşı
GabrielJesus Kuzey Londra'nın iki ezeli rakibini karşı karşıya getirdi. Arsenal'ın ardından Tottenham'da Manchester City'den ayrılması beklenen Brezilyalı golcünün transferi için harekete geçti.
GabrielJesus'un bu yaz Manchester City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haaland transferi ve JulianAlvarez'in kiradan dönecek olması nedeniyle City'den ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldızın yeni durağı Londra olacak gibi görünüyor.
Arsenal'ın uzun zamandır gündeminde yer alan GabrielJesus için bir diğer Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın da devreye girmesiyle işler karıştı.
Arteta'nın ısrarı ve başlayan girişimler nedeniyle oyuncunun Arsenal'a daha yakın olduğu; ancak Jesus'un Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Tottenham'ı da ciddi ciddi düşünmeye başladığı iddia edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde 25 yaşındaki oyuncu için Manchester City'nin yaklaşık 50 milyon avro talep ettiği ve transferin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı da belirtildi.
City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan GabrielJesus, geride bıraktığımız sezonda 41 resmi maça çıktı.
Bu maçlarda 13 kez rakip ağları sarsan Sambacı, 12 de asist yaptı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.