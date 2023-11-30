Kopenhag galibiyeti 12,4 milyon euro değerinde

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma şansını son haftaya taşıyan Galatasaray’ın 12 Aralık’ta Kopenhag’la yapacağı karşılaşma, 12,4 milyon avroluk değere sahip

Sarı-kırmızlı ekip, adını bir üst tura yazdırabilmesi için rakibiyle deplasmanda yapacağı müsabakayı mutlak kazanmak zorunda.

Cim-bom, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon euroluk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. Galatasaray’ın yenilgisi halinde 12,4 milyon euro, Danimarka temsilcisine gidecek. Mücadelenin beraberlikle sonuçlanması durumunda ise sarı-kırmızılı ekip 0,93 milyon avroyla yetinecek.

KOPENHAG ZAFERİ GALATASARAY’IN KAZANCINI 43,6 MİLYON EUROYA TAŞIYACAK

Galatasaray’ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon euroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira.

Bu bağlamda Galatasaray Danimarka’dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64’üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

AN İTİBARIYLA TOPLAM KAZANÇ 31,2 MİLYON EURO

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin euro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon euro alacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon euro yazdıracak.​​​​​​​

