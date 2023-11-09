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Kartal, Avrupa'da da kanatlanamadı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo Glimt'e 2-1 yenildi.

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Kartal, Avrupa'da da kanatlanamadı
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Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, Norveç takımı Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı temsilcimizde; ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın yerine maça Cenk Tosun başladı.

Beşiktaş mücadeleye; Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.

Mücadelenin başında sakatlık yaşayan Eric Bailly, 26. dakikada yerini Daniel Amartey'e bıraktı.

Bodo Glimt, 38. dakikada Faris Moumbagna'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bodo, 49'da Faris Moumbagna'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Temsilcimiz Beşiktaş, 64'te Tayfur Bingöl'ün golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Necip Uysal, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Bodo Glimt'e 2-1 kaybetti ve 4 maçın sonunda bir puanda kaldı.

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