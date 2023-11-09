Kartal, Avrupa'da da kanatlanamadı

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede temsilcimiz Beşiktaş, Norveç takımı Bodo Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı temsilcimizde; ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın yerine maça Cenk Tosun başladı.
Beşiktaş mücadeleye; Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Cenk Tosun ilk 11'iyle başladı.
Mücadelenin başında sakatlık yaşayan Eric Bailly, 26. dakikada yerini Daniel Amartey'e bıraktı.
Bodo Glimt, 38. dakikada Faris Moumbagna'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya da hızlı başlayan Bodo, 49'da Faris Moumbagna'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Temsilcimiz Beşiktaş, 64'te Tayfur Bingöl'ün golüyle farkı bire indirdi: 2-1.
Necip Uysal, 90+3. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, evinde Bodo Glimt'e 2-1 kaybetti ve 4 maçın sonunda bir puanda kaldı.