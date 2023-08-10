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İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor

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İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak

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İngiltere Premier Lig'de heyecan başlıyor
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Avrupa futbolunun 5 büyük ülkesinden biri olarak kabul edilen İngiltere'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Manchester City ile yeniden Premier Lig'e yükselen Burnley arasında yapılacak. Mücadele, TSİ 22.00'de TurfMoor Stadı'nda oynanacak.
İlk haftanın dikkati çeken karşılaşmasında ise Chelsea ile Liverpool sahaya çıkacak. İki takım, 13 Ağustos Pazar günü TSİ 18.30'da Stamford Bridge Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Manchester City-Arsenal rekabeti
Ligde geçen sezon yaşanan Manchester City-Arsenal rekabetinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
Geçen sezon girdiği kıyasıya şampiyonluk yarışını son haftalarda yaptığı puan kayıplarıyla Manchester City'ye kaybeden Arsenal, rakibi karşısında elde ettiği CommunityShield zaferiyle yeni sezon öncesi iddiasını ortaya koydu.
MauricioPochettino teknik direktörlüğünde kadroda yeniden yapılanmaya giden Chelsea, geçen sezonki çıkışıyla dikkati çeken Newcastle United, eski günlerini arayan Manchester United ve JürgenKlopp önderliğinde yeniden zirveyi hedefleyen Liverpool'un performansları da merak konusu olacak.
İlk hafta programı
YARIN
22.00 Burnley-Manchester City
12 Ağustos Cumartesi:
14.30 Arsenal-Nottingham Forest
17.00 Bournemouth-West Ham United
17.00 Brighton-LutonTown
17.00 Everton-Fulham
17.00 Sheffield United-CrystalPalace
19.30 Newcastle United-Aston Villa
13 Ağustos Pazar:
16.00 Brentford-Tottenham
18.30 Chelsea-Liverpool
14 Ağustos Pazartesi:
22.00 Manchester United-Wolverhampton
 
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