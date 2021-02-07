Güney’de futbol normalleşiyor

Güney Kıbrıs, koronavirüsle mücadele çerçevesinde yürürlükte olan karantinanın kalkacak olmasına hazırlanıyor.Konuya ilişkin haberde, Güney Kıbrıs’ta uygulamada olan karantina kurallarının gevşetilmesinde bir diğer aşamaya geçileceği ve futbol okullarınında antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

Haftalardır antrenman yapmayan Güney Kıbrıs’taki futbol alt yapı okulları da Pazartesi gününden itibaren antrenmanlarına başlayacaklarının duyurusunu yaptılar.

Okullar duyurularını “Çocukların gülümsemeleri geri döndü. Pazartesi günü yeniden başlıyoruz.” ifadeleri ile yaptılar.

