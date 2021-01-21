Güney sporunda cinsel taciz şoku

Güney Kıbrıs’ın olimpiyatlarda dereceleri bulunan milli atıcısı Andri Eleftheriou, Kıbrıs sporunda cinsel tacize uğramış birçok kadının bulunduğunu açıklayarak, bunlardan birinin de kendisi olduğunu söyledi. Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak Andri Eleftheriou’yu medeni cesaretinden dolayı tebrik edip, geniş çaplı bir soruşturma başlatacaklarını bildirdi

Güney Kıbrıs sporunda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce futbolda yaşanan şike skandallarıyla sarsılan Güney Kıbrıs, bu kez sporda cinsel taciz gibi vahim bir olayla çalkalanıyor.

Güney Kıbrıs’ın milli atıcısı ve olimpiyatlarda dereceleri bulunan atıcı AndriEleftheriou, katıldığı RIK’in radyo programında Kıbrıs sporunda cinsel tacize uğramış birçok kadın sporcunun bulunduğunu ifade ederek bunlardan birinin de kendisi olduğunu söyledi.

AndriEleftheriou, 2006 yılında Avustralya’da gerçekleşen Commonwealth Oyunlarında birçok kez tacize uğradığını ve bu tacizlerin 2008 yılında Pekin’de de devam ettiğini ifade etti. Andri, bu tacizleri birden fazla kişinin de yaptığını sözlerine ekledi.

AndriEleftheriou, kendisi gibi başkalarının da olduğunu bildiğini ifade ederek onları da sessiz kalmamaya çağırdı.

Öte yandan Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı da bir açıklama yayınlayarak AndriEleftheriou’yu medeni cesaretinden dolayı tebrik etti ve sporcunun ifadeleri doğrultusunda geniş çaplı bir soruşturma başlatacaklarını bildirerek, böyle bir olaya maruz kalmış tüm sporcuların da gelip ifade vermelerini talep etti.



