Galatasaray, Manchester United deplasmanında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bugün İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, Manchester United’a konuk olacak. OldTrafford Stadı'nda bugün yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayımlanacak.Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem IvanKruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını BranislavHancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.Sarı-kırmızılılarda HakimZiyech ve Kazımcan Karataş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.Galatasaray'da ayrıca UEFA listesinde yer almayan Halil Dervişoğlu ile Eyüp Aydın da Manchester United'a karşı mücadele edemeyecek.Sarı-kırmızılı takım, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı."Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.