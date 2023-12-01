EURO 2024 grupları belli oluyor

Türkiye A Milli Futbol Takımının, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri yarın belli olacak. Zorlu eşleşmeler için gözler ev sahibi Almanya'nın Hamburg kentinde olacak. Saat 19.00'da başlayacak grup kura çekimi, TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup kura çekimi yapılacak. Tarihinde ilk kez eleme grubundan lider olarak çıkan Türkiye A Milli Takımının da rakipleri belli olacak.

Kura çekimine ev sahibi Almanya'nın Hamburg kenti ev sahipliği yapacak.

Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı kura çekimindeki 24 ekibin 21'i belli olurken 4'üncü torbadaki 3 ekip play-off turundan gelecek.

Değişen sistem sonucu her torbada güçlü ekiplerin bulunması, kura çekiminin heyecanını daha da arttıracak.

A Milli takım, aynı torbada bulunduğu Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya'yla grup aşamasında eşleşmeyecek.

Diğer torbalarda ise şu takımlar yer alıyor.

1. Torba: Almanya (ev sahibi), Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, İsviçre, Sırbistan, A yolu play-off galibi, B yolu play-off galibi, C yolu play-off galibi

Milli takım heyetinin de katılacağı kura çekiminde 24 takımın mücadele edeceği 6 grup belli olacak.

Saat 19.00'da başlayacak kura çekimi TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.



