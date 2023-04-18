banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
37 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

En az gol yiyen takım Barcelona

banner476

İspanya La Liga’da bu sezon oynadığı 29 maçta kalesinde sadece 9 gol gören Barcelona, Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor

banner825
En az gol yiyen takım Barcelona
banner931
İspanya La Liga ekibi Barcelona, bu sezon ligde sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor. La Liga’da 29 maça çıkan Barcelona, 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 73 puanla en yakın rakibi Real Madrid’in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
İspanyol ekibi, bu müsabakalarda rakip filelere 53 gol atarken, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Xavi’nin öğrencileri, 9 golle Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen ekip olmayı da başardı. Barcelona’yı, en az gol yiyen takımlar listesinde 20 golle Lazio, 21’er golle Atletico Madrid ile Napoli, 24’er golle Newcastle United ile Real Madrid ve 25 golle Lens takip etti.
Ter Stegen, 22 maçta kalesini gole kapadı
Barcelona, Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen takım konumunda bulunurken, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen de performansıyla beğeni topluyor. İspanyol ekibinde 9. sezonunu geçiren 30 yaşındaki kaleci, bu sezon ligde oynanan 29 mücadelenin hepsinde forma giydi. Tecrübeli isim, 7 maçta 9 gole engel olamazken, 22 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Ter Stegen, Kral Kupası’nda 3, Süper Kupa’da 2, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 maçta forma giydi. Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 16 gol gördü.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.