Darwin Nunez, rekor bedelle Liverpool'da

Liverpool, Darwin Nunez transferinde mutu sona ulaştı. Benfica, başarılı santrforu 75 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine sattığını duyurdu. Nunez için ödenecek rakam bonuslarla birlikte 100 milyon euroyu bulacak

Liverpool, uzun zamandır peşinde olduğu Benficalı Darwin Nunez'i kadrosuna kattı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre Liverpool Nunez için 75 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam bonuslarla birlikte 100 milyon euro bulacak.

22 yaşındaki futbolcu, bonuslar da hesaba katıldığı zaman Liverpool tarihinin en pahalı transferi oldu. Önceki rekor Virgil Van Dijk'e aitti.

Kırmızılar, 2017-2018 sezonunun devre arasında Hollandalı stoper için Southampton'a 75 milyon euro bonservis ödemişti.

Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Darwin Nunez; 34 gol ve 4 asist kaydetti. Gollerin 26'sını ligde atan başarılı santrfor, Portekiz Ligi'nde sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp daha önce gelen soru üzerine Darwin Nunez hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Uruguaylı golcü için övgü dolu sözler kullanan Klopp, "O fiziksel olarak çok güçlü, hızlı ve bitiriciliği de çok iyi bir oyuncu... Gol pozisyonlarının hepsinde sakin kalabiliyor. Eğer sağlıklı kalabilirse çok büyük bir kariyer onu bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.



