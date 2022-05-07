banner762
banner815
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
Gençler Birliği ikinci devrede kendine geldi
14 0
Annelerimizi unutmayalım
Annelerimizi unutmayalım
33 0
 
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
 “Kıtlık çanları çalmaya başladı”
34 0
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışları’nda finalistler belirlendi
16 0
Birer puanla bitirdiler
Birer puanla bitirdiler
28 0
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
“Ülkemiz trafiğinin böyle tedbirsizliği kaldırması şans”
34 0
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
Yakıt taşıma ücreti mahkemeye taşınıyor
21 0
banner797
banner794

Chelsea satıldı

banner476

İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea, Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterlin karşılığında satın alındı

banner825
Chelsea satıldı

Rus iş insanı Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin kendisine yönelik yaptırım kararı sonrası satışa çıkardığı Chelsea'nin yeni sahibi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly'nin yanı sıra Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in aralarında bulunduğu grupla anlaşmaya varıldı. Satışın mayıs ayı sonunda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Anlaşma gereği yatırımın 2,5 milyar sterlinlik kısmı, kulüp hisselerini satın almak için kullanılacak ve daha önce Abramovich'in açıkladığı gibi hayır kurumlarına bağışlanmak üzere Büyük Britanya'daki dondurulmuş bir banka hesabına yatırılacak. Hesaptaki para İngiliz devletinin onayı olmadan transfer edilemeyecek.

Paranın 1,75 milyar sterlinlik kısmı ise Stamford Bridge Stadı, akademi, kadın takımı, Kingsmeadow Stadı ve Chelsea Vakfı için yapılacak ek yatırımlara aktarılacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.