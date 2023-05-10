Busquets Barcelona'ya veda ediyor

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki futbolcunun ayrılık kararını, "Gelmiş geçmiş en iyi Barcelona takımının orta saha metronomuna elveda" başlığıyla duyurdu.
O dönem Barcelona'yı çalıştıran PepGuardiola'nın 13 Eylül 2008'de, Racing Santander'e karşı oynayacakları maçın A takım kadrosuna almasıyla Katalan ekibindeki kariyeri başlayan Busquets, bugüne kadar tüm kulvarlarda 719 karşılaşmayı çıktı ve 31 kupa şampiyonluğu yaşadı.
Busquets, Barcelona formasıyla 8 LaLiga, 7'şer İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa, 3'er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferine ulaştı.
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