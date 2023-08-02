Brezilya, Dünya Kupası’na veda etti

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Jamaika ile Brezilya karşı karşıya geldi. 0-0 biten maçın ardından Jamaika son 16'ya kalırken Brezilya turnuvaya veda etti

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

F Grubu son mücadelesinde Jamaika ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Melbourne Dikdörtgen Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Jamaika son 16 turuna adını yazdırırken 4 puanlı Brezilya 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda eden takım oldu.

