Brezilya, Dünya Kupası’na veda etti

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.
F Grubu son mücadelesinde Jamaika ile Brezilya karşı karşıya geldi.
Melbourne Dikdörtgen Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Jamaika son 16 turuna adını yazdırırken 4 puanlı Brezilya 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda eden takım oldu.
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