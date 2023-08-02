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Beşiktaş, Tirana deplasmanında

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak

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Beşiktaş, Tirana deplasmanında
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.
Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
- Ghezzal, forma giyemeyecek
Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.
Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.
Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
 
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