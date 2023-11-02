Bayern Münih 3. Lig ekibi Saarbrücken'e elendi

Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya Kupası 2. turunda deplasmanda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken’e 2-1 yenilerek elendi.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Bayern Münih, Almanya Kupası’nın ikinci turunda Ludwigspark Stadı’nda Saarbrücken’e konuk oldu.

Bayern Münih'in 16. dakikada Thomas Müller’in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Saarbrücken bu gole 45+1. dakikada PatrickSontheimer ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda etkili savunma ile Bayern Münih'e geçit vermeyen Saarbrücken, 90+6. dakikada MarcelGaus ile bulduğu golle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Böylelikle Bundesliga şampiyonu Bayern Münih Almanya Kupası’ndan elendi, Saarbrücken ise 3. tura yükseldi.

Bu sonuçla Bayern Münih, 23 yıl sonra ilk kez Almanya Kupası'na 2. turda veda etti.

DE LİGT SAKATLANDI

Bu arada Bayern Münih'in Hollandalı savunmacısı Matthijs de Ligt, maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmada dizinden sakatlanan Matthijs de Ligt’in yerine Konrad Laimer görev yaptı.

DORTMUND TURLADI, OZAN KABAK, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund ise Almanya Kupası'nda 3. tura yükseldi. Hoffenheim'ı ağırlayan sarı-siyahlılar, MarcoReus'un golüyle rakibi 1-0 yenerek tur biletini kaptı.

Konuk ekipte milli oyuncu Ozan Kabak, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

