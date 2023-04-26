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Barcelona’da 55 milyon avroluk kayıp

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Barcelona, NouCamp Stadı'ndaki restarasyon çalışmaları nedeniyle gelecek sezondan kasım 2024'e kadar futbol takımının iç saha maçlarını başka stadyumda oynayacak olmasından dolayı yaklaşık 55 milyon avroluk bir kayıp yaşayacak

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Barcelona’da 55 milyon avroluk kayıp
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İspanya Lala Liga ekibi Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı Elena Fort, NouCamp Stadyumu'nda haziran sonunda başlaması öngörülen restorasyon çalışmalarından dolayı gelecek sezonun başından kasım 2024'e kadar Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki LluisCompanys Olimpiyat Stadı'na taşınacak olmalarıyla ilgili planı basınla paylaştı.
Fort, 54 bin 367 kapasiteli LluisCompanys Olimpiyat Stadı'nda 49 bin 472 koltuğu ticari amaçlı kullanabileceklerini belirterek, NouCamp'tan geçici olarak taşınmalarından dolayı tahmini kayıplarının 55 milyon euro olacağını ifade etti.
Tüm üyelerinin kombine bilet haklarını kaybederek, herkesin sıfırdan başlayacağını kaydeden Fort, kura ile sahiplerini bulacak 27 bin 385 adet kombine biletlerde fiyatların 723 ile 1738 euro arasında olacağını söyledi.
NouCamp'a göre yaklaşık yarı yarıya daha az kapasiteye sahip olan Olimpiyat Stadı'ndan en yüksek geliri almak için eğlence aktivitelerine ağırlık vereceklerini de aktaran Fort, bu dönemde çocuklara yönelik bilet satışı olmayacağını duyurdu.
Barcelona, "Espai Barça" olarak adlandırılan NouCamp Stadı'nın yenilenmesi ve diğer branşlar için yeni bir spor salonu yapılması planı kapsamında gerekli olan 1 milyar 450 milyon euroluk finansmanı sağlamak amacıyla 5, 7, 9, 20 ve 24 yıllık farklı dilimlerle 20 kadar yatırımcı firmayla anlaştı.
Türk firması Limak İnşaat'ın üstlendiği projeyle NouCamp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması amaçlanıyor.
 
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