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Barcelona'da Xavi sesleri

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La Liga'nın 11'inci haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman görevden alındı. Katalan ekibinde teknik direktörlük görevine Xavi'nin getirilmesi bekleniyor

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Barcelona'da Xavi sesleri
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Barcelona'da Hollandalı teknik adam Ronald Koeman dönemi sona erdi.
Geçen sezon göreve gelen, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlar ile tartışılan Koeman, Vallecano mağlubiyetinin ardından koltuğunu kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 1 galibiyet alabilen Katalan ekibi, ligde de oynadığı son 4 maçta, 3 kez sahadan mağlup ayrılmıştı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN XAVİ SESLERİ
Öte yandan takımın başına Barcelona tarihinin efsanevi isimlerinden Xavi Hernandez'in geçmesi bekleniyor.
Daha önce kaptanlık görevini üstlenen ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Xavi, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra bir süre Al-Sadd forması giymiş, daha sonra da teknik direktör olarak takımın başına geçmişti.
İspanyol basınında yer alan haberlerde teknik direktör olarak sadece Xavi'nin ismi geçtiği, İspanyol teknik adam ve kulübüyle görüşmelerin başladığı ifade edildi. 
 
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