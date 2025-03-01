Polis Basın Bültenine göre, trafik denetimleri sonucu toplam 2 bin 155 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 334 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklandı, 26 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının; 66’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 42’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si 5000 kg ve üzerindeki kamyonların Girne - Lefkoşa ana yolunu kullanması ve 40’ı B İşletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı A İşletme izinsiz araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına riayet etmemek 2’si sürüş ehliyetiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 132’si diğer trafik suçlarından oluştu.