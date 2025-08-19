Bay yaptığı yazılı açıklamada, dijital dolandırıcılıkta artış yaşandığını, dolandırıcıların özellikle sahte e-postalar, banka taklidi aramalar, sosyal medya çekilişleri ve kamuya açık Wi-Fi bağlantıları kullandığını kaydetti.

Bay, “Dolandırıcılar, insanların hızlı karar vermelerine neden olacak koşullar yaratarak kişilerin muhakeme yeteneğini devre dışı bırakmaya ve ani kararlar almalarına neden olabilecek durumlar yaratmaya çalışıyor.” dedi.

Linklerin resmi olduğundan emin olmak gerektiğinin altını çizen Bay, “Gelen linklerde bazen anlamsız adresler göze çarpıyor, özellikle bu tarz linklerden kesinlikle uzak durmamız gerek.” ifadelerini kullandı.

Kamuya açık alanlarda internet ve şarj istasyonlarının da risk teşkil ettiğini belirten Bay, “Kamuya açık bir alandaki Wi-Fi bağlantısını kullanmamız gerekiyorsa, bu bağlantıyı kullanırken kesinlikle banka hesaplarımıza girmememiz, şifre girilmesini gerektiren hesaplarımızı açmamamız gerekiyor. Alışveriş yapmamalıyız, kredi kartı bilgilerimizi o bağlantıyı kullanırken girmemeliyiz. Bu işlemleri yalnızca güvenli internet bağlantısının olduğu yerlerde yapmalıyız.” dedi.