Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, hükümetin, mali politikalarını eleştirdi. Denktaş, bütün borçların faiziyle birlikte vatandaşın, çocukların hatta yeni doğan bebeklerin cebinden çıkacağını belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Denktaş, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in konuğu oldu.

Tüm gelir kapılarının kapatıldığını savunan Denktaş, devletin gelirlerini artırmanın yolunun vergi, harç ve fonların çoğaltılması olmadığını söyledi. Denktaş, “Acilen yapılması gereken hayatın ucuzlatılmasıdır. Böylece hayat pahalılığı ödenekleri de zaten düşecektir. Bu kısır döngünün kırılması gerekiyor.” diye konuştu.

“Yurt Dışındaki Finansal Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasayı” değerlendiren Denktaş, böylesi bir konunun doğru yönetilmesi, sıkı denetlenmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğini belirterek, şu anki yetkililerde bu iradenin olmadığını ileri sürdü.

Denktaş, “Böyle bir hamle sıcak parayı çeker ancak doğru planlanmalı ve iyi bir stratejiye oturtulmalıdır. Bunların derdi o değil, kolay yoldan para kazanmaktır. O nedenle bu bizi felakete sürükleyecek noktaya gelebilir. Bankaların çok dikkatli olmasını öneriyorum.” dedi.

Yasaya gelene kadar KKTC’nin vizyon olarak ortaya koyması gereken ve daha verimli sonuçlar getirecek çok önemli adımlar olduğunu belirten Denktaş, “Biz Dubai ve Doha’nın kaybolmuş itibarına talip olmalıyız. Düzgün yasalarla, vergilerin azaltılması ve bürokratik kolaylıkların getirilmesiyle iddia ediyorum ki, ihya olacak noktaya gelebiliriz. Bu ancak doğru politikalar ve doğru hedeflerle yapılabilir. Kolay parayı nasıl kazanırız düşüncesiyle değil.” diye konuştu.

Türkiye ile yapılan mali protokollerin suistimal edildiğini de iddia eden Denktaş, “Hal Yasasının geçmesi karşılığında bir para alındı Türkiye’den. Yasa geçirildi, para alındı, hatta o para harcandı, bitti fakat hal yasası uygulanıyor mu? Hayır” diyerek, tüm mali protokollerin koşullarının ve içeriklerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

TAM Parti’nin yeni nesil siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüğünü söyleyen Denktaş, “Her sorunumuza çare vardır. Biz tüm bunların üzerinde çalışıyoruz. Enkaz edebiyatı siyasetine girmeyeceğiz. Tüm bu olanların üzerini çizip, ileriye doğru nasıl yol alabiliriz, buna bakıyoruz.” dedi.

Et fiyatlarının Güney Kıbrıs’la aynı seviyeye çekilmesiyle ilgili kapsamlı bir çalışmaları olduğunu dile getiren Denktaş, “Uygulamaya geçirdiğimiz takdirde hayatın ucuzlatılması yolunda büyük adımlardan birini atmış olacağız. Pek çok alanda bu gibi çalışmalarımız var ve bir yıllık süreçte bugünkünden çok daha iyi bir durumda olacağız.” ifadelerini kullandı.