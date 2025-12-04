Rum Meteoroloji Dairesi yarın akşamdan itibaren hafta sonu boyunca adada şiddetli yağmur, fırtına ve Trodos'un zirvelerinde kar ile sulu kar öngörüldüğünü duyurdu.

“Sigmalive” haber sitesinde yer alan habere göre Rum Meteoroloji Dairesi Sözcüsü Andreas Hrisanthu, Yunanistanda etkili olan "Byron" hava dalgasının yarın akşamdan itibaren kademeli olarak adayı etkilemeye başlayacağını ifade etti.

Önümüzdeki yedi gün boyunca şiddetli yağış ile fırtına beklendiğini kaydeden Hrisanthu, ilerleyen saatlerde sarı veya turuncu uyarı verilmesi ihtimali bulunduğunu da söyledi.