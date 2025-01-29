AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında Türkiye’nin ilk İklim Kanunu Teklifi üzerinde çalışıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklif, TBMM Başkanlığı’na sunulacak ve Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Kabul edilmesi halinde, Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik ilk yasal düzenleme yürürlüğe girecek.

Kanun teklifi, iklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurumları, özel sektör ve bireylerin sorumluluklarını içerecek. Coğrafi bölge ya da sektör ayrımı gözetmeksizin, herkesin yükümlülükleri net bir şekilde belirlenecek. 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda bakanlıklara, Ulusal Katkı Beyanı ve strateji belgelerinde yer alan eylemler kapsamında görevler verilecek.

Yerel Eylem Planları ve Yeşil Yatırımlar

Teklif kapsamında, yerel yönetimler için İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlanacak. Bu planlarda, yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda ihtiyaçlar ve riskler tespit edilecek. Döngüsel ekonomi anlayışıyla yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin kullanımı artırılacak.

Sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması da düzenlemede yer alacak. Ayrıca, sera gazı emisyon izinleri zorunlu hale getirilerek Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon kredilerine ilişkin düzenlemeler getirilecek.

Denetimler ve Yaptırımlar

Ticaret Bakanlığı bünyesinde "Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması" kurulacak. İklim finansmanı, yeşil yatırımlar ve teşvik mekanizmaları yasal çerçeveye oturtulacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan İklim Değişikliği Başkanlığı’nın yetkileri ve gelirleri belirlenecek. İklim değişikliğiyle mücadelede çeşitli yaptırımlar uygulanacak ve denetimler artırılacak.