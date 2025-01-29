İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'deki savaş suçları nedeniyle tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik yaptırımları içeren tasarı, ABD Senatosu'ndan geçemedi.

Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, 54 senatör tasarıya destek verirken, 45 senatör karşı oy kullandı. Ancak tasarının kabul edilmesi için gereken 60 oy barajı aşılmadı. Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 243’e 140 gibi büyük bir farkla onaylanmış olsa da Senato'da yeterli desteği bulamadı.

Demokrat senatörler, tasarının ABD'nin uluslararası hukuk ve diplomatik ilişkilerine zarar verebilecek kadar geniş kapsamlı olduğunu belirterek revize edilmesini talep etti. Oylamada Demokrat Senatör John Fetterman tasarı lehine oy kullanırken, Demokrat Senatör Jon Ossoff oy kullanmadı.

UCM, 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı. Bu kararın ardından ABD Kongresi, mahkemeye karşı yaptırım uygulanması için harekete geçmişti. Özellikle Cumhuriyetçiler, UCM'ye karşı sert önlemler alınması gerektiğini savunuyor.