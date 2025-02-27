DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarihin bir kırılma anındayız ama olumlu anlamda bir kırılma." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, İmralı Adası'nda sabah saatlerinde Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İstanbul'daki bir otelde "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Önder, barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen, hiçbir şey yapamıyorsa dua eden bütün insanlara teşekkürlerini iletti.

Önder, "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde, umudu yeşertmeye gittik. Biliyorsunuz, filiz kütükten kuvvetlidir. Barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik, bunun can suyunu, bunun nefesini bütün bir ülke kardeşlik ruhu içerisinde Türk'üyle, Kürt'üyle hep beraber verme umudu ve iradesiyle gittik. Şimdi huzurlarınızdayız. Bu umudu yeşerteceğiz, varlığımız bu umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Bundan sonra da böyle olacak, ta ki bu ülke bir gülistana dönünceye kadar. Bugünlerin de çok yakın olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emeği geçen bütün siyasilere teşekkür eden Önder, "Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Özgür Özel'e, ismini sayamadığımız bütün muhalefet partisi liderlerine, kadrolarına tekraren teşekkür ediyoruz." dedi.

Bugün İmralı ziyaretini gerçekleştirdiklerini ve Öcalan'ın kamuoyuyla paylaşmak üzere mesajını verdiğini belirten Önder, "Tarihin bir kırılma anındayız ama olumlu anlamda bir kırılma. Gerçekten artık mevcut kaotik ortamdan onurlu bir çıkış bulmanın eşsiz bir pusulasıyla geldik." diye konuştu.