Son sözleri ‘Anne sizi özledim’ oldu

Kahramanmaraş’taki depreme evde yalnız yakalanan ve yaşamını yitiren 16 yaşındaki Arda, bir gün önce telefonla konuştuğu İstanbul’da tatil yapan annesine ‘Sizleri çok özledim’ demiş



Dulkadiroğlu Mahallesi’ne bağlı Söğütlü Köyü’nde yaşayan Soya Ailesi, depremden kısa süre önce

Depreme evde tek yakalanan Arda, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremden saatler önce ertesi gün kavuşacağını düşündüğü annesini aramış, “Burada çok kar yağıyor. Yarın okullar tatil. Yarın sizi otogardan almaya geleceğim” demişti. Elif hanım ile Arda “yarın görüşürüz” diyerek telefonları kapatırken, felaketin eşiğinde olduklarından

Depremi öğrendikten sonra Arda’ya ulaşamadıklarını, kent merkezinde yaşayan kızları Özlem’e “Kızım sen yetiş” dediklerini aktaran Soya, “Kızımın köye varıp, kardeşinin enkaz altında can verdiğini öğrendikten sonraki feryadını köy halkı unutamadıklarını söyledi. Dönüşümüze kadar bize kardeşinin öldüğünü söylemedi. ‘Arda yaşıyor mu?’ dedim, babam kafasını aşağı eğince anladım oğlumun öldüğünü. Cenazeye anca yetişebildik” diye konuştu. Elif Soya acısını şöyle ifade etti:

“32 gündür yaşamıyorum. Bir daha sofraya tam oturamayacağız. Bir daha Arda’yı bekleyemeyeceğiz.

Arda’nın anısını yaşatmak için bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan çocuk parkı ve

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin vurduğu 11 ilde binlerce aile yok olurken, evlatlarını kaybeden anne babaların yaşadığı acıyı kelimelerle anlatmak mümkün değil. “Biz ölseydik evlat acısı görmeseydik” diyen annelerden sadece biri olan Elif Soya, 16 yaşındaki oğlu Arda’nın son sözlerinin “Anne sizleri çok özledim” olduğunu belirterek, “16 Mart’ta doğum gününü kutlayacaktık, şimdi 40’ını anacağız” dedi.Dulkadiroğlu Mahallesi’ne bağlı Söğütlü Köyü’nde yaşayan Soya Ailesi, depremden kısa süre önce İstanbul ’a tatile gitti. 16 yaşındaki Arda ise köyde kalmayı tercih etti.Depreme evde tek yakalanan Arda, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremden saatler önce ertesi gün kavuşacağını düşündüğü annesini aramış, “Burada çok kar yağıyor. Yarın okullar tatil. Yarın sizi otogardan almaya geleceğim” demişti. Elif hanım ile Arda “yarın görüşürüz” diyerek telefonları kapatırken, felaketin eşiğinde olduklarından haberleri yoktu.Depremi öğrendikten sonra Arda’ya ulaşamadıklarını, kent merkezinde yaşayan kızları Özlem’e “Kızım sen yetiş” dediklerini aktaran Soya, “Kızımın köye varıp, kardeşinin enkaz altında can verdiğini öğrendikten sonraki feryadını köy halkı unutamadıklarını söyledi. Dönüşümüze kadar bize kardeşinin öldüğünü söylemedi. ‘Arda yaşıyor mu?’ dedim, babam kafasını aşağı eğince anladım oğlumun öldüğünü. Cenazeye anca yetişebildik” diye konuştu. Elif Soya acısını şöyle ifade etti:“32 gündür yaşamıyorum. Bir daha sofraya tam oturamayacağız. Bir daha Arda’yı bekleyemeyeceğiz. Deprem anında kaçmaya çalışmış ama kolon vurması ile enkaz altında kalmış. Evimiz diyorduk, yuvamız diyorduk ama oğluma mezar oldu. Oğlumun 16 Mart’ta doğum gününü kutlayacaktık. Şimdi kırkını anacağız.”Arda’nın anısını yaşatmak için bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan çocuk parkı ve oyun alanına isminin verildiğini söyleyen Elif Soya, “Keşke burada adı yazılmasaydı da kendisi aramızda olsaydı” dedi.