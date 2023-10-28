Liseli öğrenciler Atatürk'ün fotoğrafını yaktı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yaktı.
Öğrencilerden A.K.’nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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