Koro sanatçıları da deprem kurbanı

Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine mensup kişilerin bir araya gelerek 2007 yılında kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun yedi sanatçısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti.
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