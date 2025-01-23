Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada Ocak 2025’ta başlayan faaliyetlerinin yakından takip edildiğini ve Türk kıta sahanlığına karşı yapılacak ihlalin sahada derhal engelleneceğini bildirdi.

Türkiye MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili soruları yanıtlayan kaynaklar, şunları anlattı:

"GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz. Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir. Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."

- "Kışlasız bedelli askerlik" iddiaları

Bakanlık kaynakları, kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddialara ilişkin, "7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani 'kışlasız bedelli askerliğe' yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

- "TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir"

Suriye'deki son durum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik değerlendirmelerde bulunan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın, terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."

- Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılmasının ardından Irak'ın kuzeyindeki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir. Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz.

Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Ayrıca, Pençe-Kilit bölgesinin güneyinde bulunan teröristlere karşı operasyonlarımız sürmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."