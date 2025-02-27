Türkiye Milli Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni Suriye hükümetinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) heyetini kabul etmesine ilişkin, "Yıllardır Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY'nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası'nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir” dedi.

Kaynaklar ayrıca, “Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir… Suriye Hükümeti'nin bu tip görüşmelerde Türkiye'nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz." ifadelerini de kullandı.

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Kaynaklar, yeni Suriye hükümetinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) heyetini kabul etmesine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Yıllardır Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalan GKRY'nin, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri kavramlarını da kullanarak, ayrıca Kıbrıs Adası'nın tek temsilcisiymiş gibi sergilediği bu tutum, kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Suriye Hükümeti kiminle görüşeceğine kendisi karar verir. Diğer taraftan, ülkemizin Suriye'deki yeni yönetim ile özel bir ilişkisi, geleceğe yönelik birçok konuda görüş alışverişi mevcuttur. Suriye Hükümeti'nin bu tip görüşmelerde Türkiye'nin hassasiyetlerini de dikkate aldığını değerlendiriyoruz."