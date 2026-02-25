Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün sabah Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmeden önce açıklama yaptı ve Karpaz’da Kıbrıslı Rum öğrencilerin öğrenim gördüğü bir okulu ziyaret etme kararını güneyden gelen herhangi bir talep üzerine değil; kendilerinin verdiğini kaydetti.

Ziyaretin gizli saklı olmadığını; Karpaz’daki bir okulu ziyaret etmek için güneyden birine haber verme zorunlulukları bulunmadığını vurgulayan Erhürman; programı ayarladıktan sonra önceki gün hem okula hem de önceden ziyaret planı olup olmadığını sordukları için güneydeki muhataplarına bilgi verdiklerini belirtti.

Erhürman Karpaz’da Kıbrıslı Rum öğrencilerin öğrenim gördüğü okula yapılması planlanan ziyaretiyle ilgili dün Güney Kıbrıs’ta yayımlanan bir gazetede yer alan, "Hristodulidis, bugün (dün) Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşmede, Karpaz bölgesinde yaşayanların... karşılaştığı sorunları ve özellikle ... Dipkarpaz okulunun işleyişindeki zorlukları gündeme getirecek" şeklindeki habere ilişkin açıklama yaptı.

Bu kadar açık yaşanan bir şeyin medya üzerinden manipülasyon oyunlarıyla "bunu biz istedik, onlar da yaptı" haline dönüştürülmeye çalışılmasını "ciddiyetten, olgunluktan ve samimiyetten son derece uzak" olarak niteleyen Erhürman'ın açıklaması şöyle:

“Karpaz'da Kıbrıslı Rum öğrencilerin öğrenim gördüğü okulu ziyaret etmeye on-on beş gün kadar önce karar verdik. Arkadaşlarımız programı ayarlamaya çalışıyorlardı. Karpaz'daki bir okulu ziyaret etme programı bizim için son derece doğal. O nedenle 'gizli' tutmak için özel bir çaba da göstermedik.

Bu programı güneydeki muhataplarımız da duymuş olacaklar ki, üç-dört gün önce böyle bir ziyaret planlayıp planlamadığımızı sordular. Henüz kesinleşmediği için, "henüz programda yok" yanıtı verdik. Programı ayarladıktan sonra, dün, Okul'a, ziyaretimizle ilgili resmi bildirim yaptık (bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu'na da gideceğimiz için oraya da resmi bildirim yaptığımız gibi). Güneydeki muhataplarımız tarafından bize daha önce sorulduğu ve gizleyecek bir şeyimiz olmadığı için, kendilerine de bunu dün itibarıyla bildirdik.

Bugün (dün) güneyde yayımlanan bir gazetede, bugün (dün) gerçekleşecek görüşme öncesinde, "Hristodulidis, bugün (dün) Tufan Erhürman ile gerçekleştireceği görüşmede, Karpaz bölgesinde yaşayanların... karşılaştığı sorunları ve özellikle ... Dipkarpaz okulunun işleyişindeki zorlukları gündeme getirecek" diye bir haber çıktı!

Gitme kararını veren biziz ve tabii ki gideceğiz. Bu karar güneyden gelen herhangi bir talep üzerine verilmedi. Üstüne üstlük gizli saklı da değildi. Karpaz'daki bir okulu ziyaret etmek için güneyden birine haber verme zorunluluğumuz yok. Buna karşın soru soruldu diye samimiyetle yanıt verdik.

Bu kadar açık yaşanan bir şeyin medya üzerinden manipülasyon oyunlarıyla "bunu biz istedik, onlar da yaptı" haline dönüştürülmeye çalışılması, ciddiyetten, olgunluktan ve samimiyetten son derece uzak. Bu yollar dört aylık görev sürem içerisinde daha önce de birkaç kez denendi.

Benim görevim, gerçeğin ne olduğunu yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da anlatmak. Bunu elbette bugünkü (dünkü) görüşmede Sn. Hristodulidis'e de söyleyeceğim.

Medya üzerinden suçlama oyunlarına girmeyeceğimiz gibi, manipülasyonla da uğraşmayacağız. Çünkü ihtiyacımız yok. Biz, sabırla, soğukkanlılıkla, ciddiyetle, samimiyetle yolumuza devam edeceğiz”.