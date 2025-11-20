Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara’daki temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü ve iki ülke arasında “çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında” iş birliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmanın; her iki ülkenin iş gücü piyasası, sosyal güvenlik politikaları ve çalışma hayatını etkileyecek bir nitelik taşıdığı belirtildi.

Anlaşmanın temel hedefinin iki ülke arasındaki çalışma hayatı, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında ilişkileri güçlendirerek ve geliştirmek olduğu belirtilen açıklamada, anlaşmanın şu ana başlıkları kapsadığı ifade edildi:

“İstihdam politikalarının ve iş gücü piyasasının geliştirilmesi, ulusal meslek standartlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesi, sağlık sigortası ve sosyal güvenlik politikalarının oluşturulması ve güçlendirilmesi ve uluslararası organizasyonlarda ortak tutumların belirlenmesi.”

Açıklamada, dün yapılan görüşmelerde, “sigortalıların Türkiye’nin sağlık sisteminden yararlanma koşullarının düzenlenmesi, iş hijyeni laboratuvarlarının kurulması ve bu konuda teknik destek sağlanması, İŞBUL dijital iş piyasası sisteminin, İŞKUR modeline göre analiz edilerek eksik modüllerin belirlenmesi ve uyumlaştırılması ve yabancı iş gücü yönetimi için özel istihdam büroları modeli kurulması” konularının ele alındığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada “Bu anlaşma, Kıbrıs Türk emekçisinin daha güvenli, adil ve üretken bir çalışma hayatına kavuşması adına çok önemli bir adımdır.” dedi. Hasipoğlu imzalanan bu anlaşmayla ilk kez çalışma hayatı ve istihdam konusunda uzun süreli ve kapsamlı bir iş birliği kurulmuş olmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.