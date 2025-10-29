Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesinin 102’nci yıl dönümü, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin dün saat 13.00’da BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve eşi Esin Başçeri bu akşam saat 19.00'da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ikametgahında resepsiyon verecek.

KKTC’de başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda yarın törenler düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak.

Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 14.30’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

İlk tören saat 11.30’da Zafer Anıtı önünde başlayacak.

İkinci tören ise saat 11.55’te Namık Kemal Meydanı’nda Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseriyle başlayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Girne’de Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’de başlayacak.

Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gaziler ile öğrencilerin katılacağı yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta saat 11.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak törende, çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

İskele’deki tören, Atatürk Anıtı’na saat 08.45’te çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Lefke’deki Cumhuriyet Bayramı töreni, Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören öncesi 09.15’te LefkeKaymakamlık Binası önünde kortej yürüyüşü yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında iki savaş gemisi de Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açılacak.

Türk Deniz Kuvvetleri muharip unsurlarından TCG Preveze Denizaltısı (S-353) Gazimağusa Ticari Limanı’nda, TCG Bora Hücumbotu (P-338) ise Girne Turizm Limanı’nda ziyaret edilebilecek.

Ziyaretler Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı bugün 10.00 ile 12.00 ve 14.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilecek.