Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella, 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile yapılacak karşılaşmalar için aday kadroya 27 kişi davet etti.

Kadrodaki isimlerden Barış Alper Yılmaz, cezası sebebiyle 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan mücadelesinde forma giyemeyecek.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)