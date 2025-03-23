UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş mücadelesinde Macaristan ve Türkiye karşı karşıya geldi.
İlk maçı 3-1 kazanan A Milli Takım, rövanşı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 3-0 kazandı.
Milliler iki maçta rakibine 6-1 üstünlük kurdu ve Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi.
4' Macaristan gole yaklaştı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde Varga'nın şutu auta çıktı.
Karşılaşmanın 10. dakikasında futbolcuların oruçlarını açması için ara verildi.
16' Szoboszlai'nin yerden şutu direğin dibinden auta çıktı.
30' Szoboszlai'ye faul yapan İsmail Yüksek sarı kart gördü. Macaristan tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Szoboslai'nin kullandığı serbest vuruşta top direğe çarpıp dışarı çıktı.
37' Fiola ceza sahası içinde İsmail Yüksek'e faul yaptı ve A Milli Takım penaltı kazandı. Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle takımı öne geçirdi.
40' Milli Takım'ın hızlı hücumunda Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içindeki Oğuz Aydın'a pas attı. Oğuz topu kontrol edip Arda'ya pas attı. Arda farkı 2'ye çıkardı.
42' Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından plasesi auta çıktı.
90' Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Abdülkerim Bardakcı farkı 3'e çıkardı.