Bıçaklı, yazılı açıklamasında, hükümetin bütçe açığını kapatmak amacıyla dünyadaki savaşları bahane ederek, 6 ayda bir ödenen hayat pahalılığını 9 aya çıkarmak istediğini savundu.

Akaryakıt ve tüketim maddelerine yapılan zamların halkın alım gücünü düşürdüğünü işaret eden Bıçaklı, alım gücünü korumak için hayat pahalılığı 3 ayda bir uygulanması gerekirken, hükümet kendi bütçe açıklarını kapatmak için hayat pahalılığının ikinci kısmını 9 ayda uygulamak istediğini kaydetti.

“Türk-Sen olarak bunu kabul etmemiz mümkün değildir.” diyen Bıçaklı, şunları dile getirdi:

“Bu hükümet süresini doldurmuştur. Bu nedenle bu ülkeye daha fazla zarar vermeden istifa edip bu ülkenin başından çekilmelidir. Türk-Sen bu uygulamayı kabul etmemekte ve üye sendikaları ile birlikte her türü yasal eylem haklarını kullanacaktır.”