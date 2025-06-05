Birinci Ligden, Süper Lige yükselemeyen Türk Ocağı’nda yeni dönem öncesinde kulüp başkan adayı belirlenmeye çalışılıyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun ömür boyu men cezasıyla cezalandırdığı Türk Ocağı başkanı Ezel Kaynak’ın başkanlığa devam etmeyecek olmasından dolayı, kulüp genel kurul gerçekleştirecek. Genel kurulda Türk Ocağı genel sekreter Alper Özorun’un başkan adayı olması düşüncesinin camiada ön plana çıktığı öğrenildi.

Alper Özorun’un ise şu an için başkanlığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Türk Ocağı’nda genel kurul tarih, Kurban Bayramı sonrasında yapılacak toplantılarda belirlenecek.