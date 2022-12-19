banner875
banner885
11 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
11 0
 
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
Büyük ikramiye, hayalleri süslüyor
8 0
"Altın Top" Messi'nin
8 0
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
13 0
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
Mormenekşe’nin çıkışı sürüyor
57 0
2023 yılı makyaj trendleri
2023 yılı makyaj trendleri
13 0
banner878
banner887

Trabzon seferleri başlıyor

banner898

THY’nin karşılıklı KKTC - Trabzon seferleri bugün başlıyor. İlk uçuş Trabzon’dan bugün saat 18.45’te gerçekleşecek ve THY uçağı Havalimanı’na KKTC saati ile saat 19.45’te inecek

banner825
Trabzon seferleri başlıyor
banner892


Türk Hava Yolları (THY) karşılıklı KKTC - Trabzon seferlerine bugün başlıyor.
Haftada iki sefer olmak üzere pazartesi ve Cuma günü gerçekleştirilecek seferlere yoğun ilgi olması bekleniyor. 
İlk uçuş Trabzon’dan bugün saat 18.45’te gerçekleşecek ve THY uçağı Havalimanı’na KKTC saati ile saat 19.45’te inecek.
Trabzon seferlerinin başlaması nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu,  ve  Türk Hava Yolları  Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan Ercan Havalimanı’nda Trabzon seferinden gelen yolcuları karşılayacak.
Trabzon’dan gelen ilk seferde uçağın  aprona girişi sırasında Gençlik Dairesi’ne bağlı Kıbrıs Halk Dansları ekipleri gösteri sunacak.
Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürlüğü ise organizasyonda Trabzon’dan gelen ve giden yolculara havalimanında ikram verecek.
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.