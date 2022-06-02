Antalya'da Mutlaka Görülmesi Gereken 7 Koy

Antalya’nın kıyıları görünen güzelliğinin yanı sıra bildiğimiz ama henüz keşfe çıkmadığımız ya da gizli kalmış birçok koya sahip. Bizler de sizin için mutlaka görmeniz gereken 7 koyu listeledik. Bu koylardan bazılarına sadece deniz yolu ile ulaşım var, bazıları ise dağların eteklerinde saklı.

Kekova

Dolichiste 2. Yüzyılda deprem sebebi ile sular altına gömülmüş tarihi bir kent. Yüzmenin ve dalmanın yasak olduğu bu koyda sadece tekneden bakabilirsiniz. Antik döneme ait evlerin yarısının sulara gömüldüğünü ve merdivenlerin denize indiğini göre bilirsiniz.

Adrasan Suluada

Adrasan’dan tekne ile ulaşabileceğiniz Suluada koyu, size tam bir Maldivler deneyimi yaşatacak. İncecik ve bembeyaz kumu ile sakin ve huzurlu ortamıyla Antalya’nın bir numaralı koyu olmaya aday küçücük bir koy.

Hidayet Koyu (Kaş)

Zeytin ağaçları ile kaplı bu koyda yüzerken size caretta carettalar eşlik ediyor. Kaş’da bulunan bu koya, Kaş Limanından kalkan teknelere önceden rezervasyon yaptırarak ulaşabilirsiniz. Unutmamanız gereken bir ayrıntı ise; burada sadece bir tesis var ve bu yüzden sadece belirli sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.

Gökliman Koyu

Denizin keyfini çıkarabileceğiniz Gökliman Koyu'nda, Likya dönemine ait kalıntıları da görmeniz mümkün. Dağların arasında kalan koyda, Finike Belediyesi’ne ait bir tesis bulunmakta.

Korsan Koyu

Korsan Koyu, hem kamp yapabileceğiniz hem Akdeniz’in doğal güzelliklerinin tadını çıkarabileceğiniz bir koy. Korsan koyundan aynı zamanda tarihi Likya yoluna doğru yürüyüşe çıkabilir, Gelidonya fenerine tırmanabilirsiniz.

Fırnaz Koyu

Kalkan’dan ulaşılan Fırnaz Koyu için gizli kalmış cennet dersek abartmış olmayız. Mavinin her tonunu görmenize olanak sağlayan Fırnaz Koyu’nun bazı yerlerine karadan ulaşım mümkün olmadığı için tekne turu satın alabilirsiniz.

Phaselis Antik Kenti ve Koyu

Çam ve sedir ormanları arasında, tarihi bir koy Phaselis. Antik Çağ’ın ünlü liman kenti; size tarih ve doğa ile iç içe olabileceğiniz rüya gibi bir seyahat vadediyor. Antalya merkeze çok yakın olması sebebi ile hafta sonlarınızı değerlendirebilirsiniz.

Bonus: Sazak Koyu

Doğanın Antalya'ya hediye ettiği muazzam bir koy Sazak Koyu. Sazak Koyu'nu yüksek tepelerden izlemek doyumsuz bir aktivite. Doğal ve korunaklı bir yapıya sahip olan Sazak Koyu, mavi yolculuk kaptanları tarafından ‘Balayı Koyu' olarak isimlendirilmiş. Sazak Koyu'na Çıralı ve Adrasan'dan teknelerle bir saatte ulaşabilmek mümkün. Ayrıca Adrasan'dan araçla da Sazak Koyu'na gidebilirsiniz.