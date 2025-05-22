General Daniş Karabelen için düzenlenecek anma töreni yarın (23 Mayıs 2025) saat 10.00’da Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Merkezinde, dernek salonunda yapılacak.

1898 yılında doğan Daniş Karabelen, 1915’te Müttfefik Gelibolu Seferine karşı Türk savunmasına katılmak üzere Harp Okulu’ndan alınanlar arasındaydı. Türk Ordusunda Subay olan Daniş Karabelen, Mustafa Kemal Atatürk ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Kore gazisi olan Karabelen, Türkiye’ye döndükten sonra Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığına atandı ve bu dönemde TMT’nin kuruluş sürecine önemli katkılarda bulundu. Daniş Karabelen, 22 Mayıs 1983’te hayatını kaybetti.