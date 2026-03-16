Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, birlik, dayanışma ve manevi arınmanın güçlü şekilde hissedildiği Kadir Gecesi'nin İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Arıklı, Kadir Gecesi mesajında, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede kardeşlik, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının güçlenmesini diledi.

Erhan Arıklı, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çektiği mesajında özellikle ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve paylaşma kültürünün yaşatılmasının bu özel gecenin manevi ruhuna uygun olduğunu kaydetti.

Bakan Arıklı, Kadir Gecesi’nin insanlığa, barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.