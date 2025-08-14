Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son bir haftada KKTC genelinde yapılan trafik denetimlerinde 14 bin 712 araç sürücüsünün kontrol edildiğini, bunlardan 2 bin 321’ine çeşitli ihlallerden dolayı yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Arıklı, “Trafikte kurallara uymayanlar elbette kamera sistemlerine ve yoğun denetimlere karşı çıkacaktır. Ama bu denetimler hepimizin can güvenliği için var” dedi.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Şu bilgileri okuyun lütfen;

Polis raporuna göre son bir haftalık trafik bilançomuz şöyle;

Bir haftalık süre içerisinde KKTC genelinde toplam 60 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 1’i ölümle, 20’si yaralanma ile, 39’u ise maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanmalı kazalarda 28 kişi yaralandı.

Kazaların başlıca sebepleri; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş (11), yakın takip (9) ve diğer etkenler olarak sıralandı.

Yapılan Denetimlerde ise toplam 2.321 Sürücüye Yasal İşlem yapıldı.

Aynı tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde 14.712 araç sürücüsü kontrol edildi, 2.321 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Tespit edilen başlıca trafik suçları:

Sürat: 793

Mobil radar ile tespit edilen sürat: 207

Tehlikeli sürüş: 23

Dikkatsiz sürüş: 29

Seyrüsefer ruhsatsız araç: 284

Ehliyetsiz araç kullanmak: 12

Alkollü araç kullanmak: 120

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmak: 35

Emniyet kemeri takmamak: 59

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 179

Trafik ışıklarına uymamak: 5

Muayenesiz araç: 93

Sigortasız araç: 67

“T” izinsiz yolcu taşıma: 17

“B” izinsiz özel eşya taşıma: 1

Cam filmi: 29

Koruyucu başlıksız motosiklet kullanmak: 10

Işık kurallarına uymamak/yetersiz ışık: 22

Diğer suçlar: 543

Denetimler kapsamında 298 araç trafikten men edildi, 5 sürücü tutuklandı.