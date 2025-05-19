Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.10 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Ana Yolu’nun 16-17 km’leri arasında, 139 mlg alkollü içki tesiri altındaki sürücü Gül Şeb (K-42), NR 417 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip, orta refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Öte yandan, dün saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde de kaza yaşandı. Kazada, nefes örneği vermeyi reddeden alkollü içki tesiri altındaki sürücü Güray Kürşat Güler (E-36), GK 200 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun sonunda bulunan Ecevit Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkararak kaldırıma çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip, Serbest Liman Başkanlığı'nı çevreleyen duvara ve duvar üzerindeki demir korkuluklara ve elektrik direğine çarpıp durdu. Kazada yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı.