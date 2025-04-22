Ortak açıklamaya göre trafik kazalarının önlenebilir olduğuna dikkat çekmek, teknik çözümler ile toplumsal farkındalığı buluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinlik 28-29 Mayıs tarihlerinde ODTÜ-KKK Rauf R. Denktaş Salonu’nda yer alacak.

Açılışı, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da yapılacak çalıştay kapsamında trafik psikolojisi, araç güvenliği sistemleri, homologasyon standartları, elektrikli araçlar ve altyapı planlaması gibi birçok güncel konu ele alınacak. Alanında uzman akademisyen ve mühendislerin konuşmalar yapacağı etkinlikte trafik güvenliği temalı sergi de ziyaretçilere açık olacak.

Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, belirlenen temalar doğrultusunda oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla çözüm önerileri geliştirecek ve bu öneriler sunumlar aracılığıyla değerlendirilecek. Etkinlik sonunda katılımcılara belge takdimi yapılacak.

Toplumda güvenli sürüş bilinci oluşturmak ve teknik politika önerilerinin tartışılmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen çalıştayda, trafik güvenliğinin sadece bireysel değil, aynı zamanda kamusal bir sorumluluk olduğu da vurgulanacak.