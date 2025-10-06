Yazılı açıklama yapan Avcı, Kaner Şirketler Grubu tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne bağışlanan uyuşturucu test cihazları ve alkolmetrelerin, yol güvenliğinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Tehlikeli sürüş sergileyen, ciddi kazaya karışan veya şüpheli görülen sürücülere uyuşturucu testi yapılmasını öngören yasanın, iki yıl Meclis’te bekletildikten sonra kabul edildiğini ancak maliyet gerekçesiyle uzun süre uygulanamadığını hatırlatan Avcı, “Polisin trafik denetimlerinde uyuşturucu test cihazlarını kullanması ve bu bilginin yayılması, uyuşturucu alan sürücülerin direksiyon başına geçmesinde caydırıcı olacaktır” dedi.

Yeni yasal düzenleme kapsamında, 150 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücülerin doğrudan mahkemeye çıkarıldığını anımsatan Avcı, buna rağmen alkollü araç kullanımına ilişkin polis raporlarında yüksek oranların dikkat çektiğini söyledi.

Avcı, yasanın mahkemelere asgari ücretin 15 katına kadar para, 3 yıla kadar hapis ve 6 aya kadar ehliyete el koyma cezası verme yetkisi tanıdığını belirterek, cezaların caydırıcılığının artması için yüksek alkol oranıyla mahkemeye çıkarılan sürücülere verilen cezaların isim belirtilmeden kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı olacağını kaydetti.

Alkol ve uyuşturucu etkisindeyken araç kullanmanın bilerek işlenen ciddi bir suç olduğunu vurgulayan Avcı, bu sorumsuzluğun yalnızca sürücülerin değil, yolcuların ve diğer vatandaşların da hayatını tehlikeye attığını ifade etti.

Uyuşturucu ve alkol tespiti yapacak cihazların temin edilip kullanılmasının, yol güvenliğini artırarak birçok canın kurtarılmasına katkı sağlayacağını da belirten Avcı, “Bu önemli adım nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Kaner Şirketler Grubu’na toplum adına teşekkür ediyoruz” dedi.