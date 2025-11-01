Girne’de iş insanı isminin baş harfleri R.Ö.’yü vurmak amacıyla İsmet Felek tarafından adaya gönderilen Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

2024 yılında trafik kontrolü sırasında durdurulan araçta yarı otomatik silahla yakalanan Özmen ve Allahverdi, haklarında getirilen suçlamalardan suçlu bulundu. Girne Ağır Ceza Mahkemesi, iki sanığı 8 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Girne’de 14 Ağustos 2024 tarihinde 20:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özmen, alkollü araç kullanma suçundan GPM Trafik Devriyeler Şubesine celp edilmişti.

Araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunmuştu.

Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi suçüstü tutuklanmıştı.

Vural Allahverdi’nin iş insanı isminin baş harfleri R.Ö.’yü vurmak amacıyla 8 Ağustos’ta Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldikleri ortaya çıkmıştı.