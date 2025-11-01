Girne-Lefkoşa Çevreyolu üzerinde 28 yaşındaki Ürdünlü öğrenci Omar Abdal Al Raouf’un yönetimindeki RF 698 plakalı araçta ve evinde ele geçirilen yeşil reçeteye tabi olan 19 adet Lyrica marka hap soruşturmasında zanlının suç ortağı olduğu tespit edilen Waed Mohd Moha tutuklandı.

Yapılan sorgulamada zanlı Moha’nın 11 Eylül 2024 tarihinden bu yana ülkede kaçak yaşadığı öğrenildi. Soruşturması tamamlanan zanlılar teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, alınan tutukluluk süresinde zanlı Abdal’ın suç ortağı olduğu tespit edilen ve söz konusu uyutucu hapları 2 bin TL’ye Abdal’a sattığı tespit edilen Moha’nın ülkede kaçak yaşam sürdüğünü kaydetti. Zanlıların buluşup haplarla ilgili alışveriş yaptıklarına dair mesajlar olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek zanlı Abdal’ın uygun bir teminata bağlanmasını zanlı Moha’nın da 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlı Omar Abdal’ın davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 20 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 500 bin TL kefalet ödeyerek serbest kalmasına, zanlı Waed Mohd Moha’nın yargılanıncaya kadar 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.