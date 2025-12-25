Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda dün yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Gazzeli mazlumların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan “11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor. Mutabakata göre; günlük 600 TIR'ın Gazze'ye giriş yapması gerekiyordu ancak İsrail böyle insani bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor. Son 2 yılda, Gazze'ye gönderdiğimiz yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 3'lü ittifakı hakkında da ilk kez konuştu.

Erdoğan, “Herkes bilsin ki biz dün olduğu gibi bugün de sulhu sükundan yanayız. Ama bu demek değildir ki haksızlığa rıza gösterir, zulme sessiz kalırız. Asla. İster Doğu Akdeniz'de ister Ege'de isterse başka yerde olsun, biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü'nün haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir imzalar atılabilir bunların hiçbiri bizi bağlamaz bizim politikamızı değiştirmez. Elinde 70 binden fazla Filistinli kardeşimizin kanı olanların hadsizliklerinin bizim nazarımızda teneke tıngırtısından başka farkı yoktur. Oyuna gelmedik gelmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.